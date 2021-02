Alerta en Navolato: Presunto asesino serial de perros ha cobrado casi 100 vidas

Sinaloa, México.- Casi 100 perros han muerto envenenados, por un presunto asesino serial, en el municipio de Navolato, Sinaloa, desde octubre de 2020. En aquel entonces, los canes aparecieron en las calles. La mayoría de los casos se registraron en la sindicatura de Sataya.

Al inicio, según recuerdan vecinos que denunciaron el hecho, eran perros de la calle. Sin embargo, ahora han empezado a matar a las mascotas en el interior de los domicilios arrojándoles veneno.

Lee también: VIDEO: Descubren 'rastro canino' y rescatan a 28 perros en Chihuahua

Además de la indignación, los habitantes de la zona temen que un niño pueda intoxicarse si, por error, ingiere una dosis de veneno que arrojan a los domicilios para matar perros.

La gente que hace los envenenamientos no tiene cerebro, no tiene corazón. Ya no son solo los perros, una criatura puede agarrar y meterse los dedos a la boca", criticó un vecino durante una reunión para discutir el problema.