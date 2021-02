VIDEO: ¡Héroe! 'Coyote' enfrenta a agentes de 'la migra' para defender a grupo de 'ilegales'

Tamaulipas, México.- Un video que circula en redes sociales evidencia una singular pelea a palabras entre agentes de la Patrulla Fronteriza, o 'la migra', contra un 'coyote' que intenta ayudar a pasar ilegalmente a varias personas hasta Estados Unidos.

Él los defiende cual 'héroe': "Yo soy responsable de ellos, por eso yo estoy peleando con ustedes, carnal", dice el 'coyote' quien, momentos después, retó a los agentes y aseguró que no hace su 'trabajo' por el dinero.

Entre 'dimes y diretes', los oficiales estadounidenses refirieron que a ellos les importa más la seguridad de los inmigrantes que al 'coyote', a quien criticaron por transportar gente de manera ilegal por interés en el dinero.

Si solo me importara el dinero no estaría cargando con la niña (...). ¿Cuál dinero? Todos somos por el dinero, carnal. ¿Por qué están jalando ustedes aquí? Por el dinero, no creo que por gusto andes aquí ¿o sí?", dijo.