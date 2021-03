Evan muere por cáncer y padres denuncian a AMLO; acusan al IMSS y este responde

Ciudad de México.- El día de ayer, martes 2 de marzo, comenzó a circular una noticia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) supuestamente ocultó el expediente médico de, Evan Omar, un niño que falleció de cáncer por presunto desabasto de medicamentos. Ante esto, el organismo respondió.

El caso de Evan Omar fue muy sonado en septiembre de 2020, debido a que sus padres pusieron una denuncia ante Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por homicidio culposo, luego del que el pequeño falleciera por 'desbasto de medicamentos'.

Los hechos volvieron a ser tendencia debido a que comenzó a circular la noticia de que el IMSS perdió el expediente médico de infante. Andrea Rocha, la abogada de Lorena Guadalupe Aguilar Molina, madre de Evan, acusó lo siguiente:

El IMSS siempre niega los hechos, no es posible que ahora no encuentren el expediente clínico del menor (el IMSS notificó a la fiscalía que) no tienen el expediente, que no lo encuentran”.