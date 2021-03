Continúan protestas por el 8M: Invitan mujeres a 'desaparecer' este 9 de marzo

Si los reclamos no son suficientes



Si el dolor no te causa empatia



Si los muros no nos doblan



Te regalo mi silencio, mi ausencia



Cada una lucha como quiere, como puede, hoy callo para protestar



Y votaré para arrancarte el poder Valiente Matoncito#El9NingunaSeMueve pic.twitter.com/BRoiR63K9C