Loret de Mola se defiende de AMLO e insiste: "No me di cuenta que era un montaje"

Ciudad de México.- Luego de que la mañana de este miércoles 7 de abril durante la tradicional 'Mañanera', el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprodujera el 'montaje' sobre la detención de Florance Cassez e Israel Vallarta, Carlos Loret de Mola se defendió e insistió que el "no se dio cuenta".

Tal y como lo prometió el pasado martes 6 de abril, AMLO, como se le conoce al presidente, reprodujo el reportaje de hace 16 años sobre la detención de una francesa y su novio, Israel Vallarta, quienes fueron acusados de ser parte de una banda de secuestradores.

Este video corrió por cuenta de Televisa y Carlos Loret de Mola, quien en aquellos años trabajaba para esa empresa, sin embargo, años más tarde se descubrió que todo fue un montaje planeado por el entonces encargado de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, y que a pesar de que lo negó, el periodista sabía lo que estaba pasando.

Sin embargo, el periodista hizo uso de su derecho de replica y señaló que AMLO solo sacó un tema que pasó hace 16 años, para tratar de ignorar los casos de corrupción de su administración, y aprovechó para insistir en que "no se dio cuenta".

La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente", señaló Loret de Mola.