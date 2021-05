Con VIDEO, AMLO hace de guía en zona Maya mientras presume programa Sembrando Vida

Campeche, Campeche.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador subió un video a sus redes sociales en donde habló sobre las principales zonas arqueológicas mayas ubicadas en el sureste mexicano, al tiempo que aprovechó para abordar el tema del programa Sembrando Vida.

Desde la zona arqueológica de Chicanná, en Campeche, el mandatario destacó que se encuentra en dicho lugar con la finalidad de supervisar la construcción de los mil 500 kilómetros que comprenderán el Tren Maya, lugar en donde insistió en que esta vía servirá para conectar a los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

"Es una región bellísima por sus recursos naturales. El Golfo de México, el mar Caribe con su color turquesa, pero sobre todo esta riqueza cultural y artística en toda la región. Aquí cerca está Calakmul, que es un sitio arqueológico maya espléndido, de lo mejor, es como Tikal, como Palenque, como Chichén Itzá, Tulum, zonas grandes, ciudades bellas, ciudades antiguas, ciudades mayas por donde va a pasar".

A su vez, el presidente AMLO insistió en que esta contracción no afectará las zonas que mencionó al tiempo de cuidar el paisaje natural, lo cual no solo tendrá un beneficio ecológico sino que servirá para que los turistas puedan internarse en el sureste mexicano.

No obstante, el mandatario también aprovecho su mensaje de este domingo 2 de mayo para abordar el tema del programa Sembrando Vida, el cual aseveró, también ayuda a contrarrestar este problema.

Antes no se padecía de la falta de agua y ahora el principal problema es que no hay agua en Xpuhil, y vamos a atender este problema (…) por eso la importancia del programa Sembrando Vida, ya no echar abajo la selva tropical como se hizo durante mucho tiempo de manera irracional".