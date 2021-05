Sin preguntas ni violencia y de forma pacífica: Así desea AMLO el fin de las elecciones 2021

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este lunes 31 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre cómo espera la última semana previa a las elecciones 2021; señaló que desea que se realicen sin preguntas, sin violencia y de la forma más pacífica posible.

De manera abierta, pidió a los periodistas que se dedican a cubrir 'La mañanera' que durante los días que queden, no realicen preguntas sobre las elecciones 2021, pues desea que el voto de los ciudadanos en México, sea libre.

Las elecciones para gobernadores y otros puestos, se realizaran el próximo domingo 6 de junio, por lo que el presidente pidió que hasta el siguiente lunes no se hable de cuestiones políticas en su conferencia de prensa matutina:

No nos metamos a eso, que ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencionen personas, que no se utilice esta plataforma que la ven muchos ciudadanos para venir a decir 'el candidato de este partido es un sinvergüenza', o 'esta candidata o este candidato están haciendo bien las cosas' o son víctimas de calumnias, que no hablemos de eso", pidió AMLO a la prensa mexicana.