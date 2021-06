Maite Perroni retiraría demanda de Claudia Martín ¿si renuncia a Televisa?

Ciudad de México.- Tal parece que Maite Perroni estaría pensando en desistir de su demanda por difamación en contra de Claudia Martín, por haberla acusado de acabar su matrimonio con Andrés Tovar, ya que pese a su coraje, querría terminar todo antes de llegar a un juicio y para ello pediría ¿que deje Televisa?

Cómo se sabe, Maite interpuso una demanda en contra de la actriz de Cómo Tú No Hay Dos, por haberla difamado al asegurar que ella acabó su matrimonio con el reconocido productor de Imagen TV, quien negó todo en Sale el Sol a través de sus conductores, por lo que contrató a Guillermo Pous para que la representara.

Tras esto se confirmó que la exintegrante de Rebelde también se iría en contra de su expareja, Koko Stambuk, pues Guillermo asegura que ya saben que él y Martín se unieron para acusar de infiel a Perroni y Tovar sin miramientos, demandando por daños a la moral y difamación.

En una entrevista en exclusiva para Quien, el abogado de Maite aseguró que solamente se irían en contra de los famosos, pese a que ya tienen identificado al redactor, por el daño irreparable a su imagen, tomando acciones legales civiles y de daño moral, que consiste en esto:

Las acciones civiles corresponde al daño moral, que se busca reparar por una cuantificación económica, independientemente de las sanciones administrativas que puedan existir y que determine la autoridad, en caso de una sentencia favorable cuando suceda, además de una disculpa pública por clase de señalamiento, las administrativas por el uso no autorizado de imagen y atentado en su contra, además de información falsa. Ella busca se limpie su imagen porque no se tiene porque dañar su imagen", dijo Pous.

Finalmente, Pous aseguró que aunque Perroni se encuentra molesta por estos agravios a su persona, podría retirar la demanda porque no busca dinero, sino que se arrepientan de los dicho, aceptando que fue difamación y limpien su nombre e imagen.

Es una decisión tomada, pero eso no significa que no pueda cambiar de parecer, insisto, lo que ella busca no es una reparación económica, eso es una consecuencia, lo que quiere es una aclaración de la situación y que se retracten de lo que dijeron de ella y la forma en que lo dijeron", concluyó.