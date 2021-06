Conductora de 'Hoy' exige a Maite Perroni que hable por 'meterse' en matrimonio de actriz de Televisa

Ciudad de México.- Shanik Berman, famosa y polémica conductora del programa Hoy, a través de su cuenta de Instagram compartió un contundente mensaje en el que le exige a Maite Perroni que hable y de la cara por supuestamente haberse 'metido' en el matrimonio de Claudia Martín, querida actriz de Televisa, y el productor de Sale el Sol, Andrés Tovar.

Desde hace un par de días se comenzó el rumor de que la exintegrante de Rebelde era la "tercera en discordia" entre Tovar y Martín, algo que el mismo productor de Imagen TV negó en el matutino a través de un comunicado con sus conductoras, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

Ante esto, han surgido varias teorías al respecto, cómo que Claudia ya sabía la que estaba sucediendo y se refugiaba en los brazos de otro actor de San Ángel, sin embargo, Perroni sigue sin dar declaraciones al respecto, manteniéndose al margen.

Por eso mismo, la conductora de Hoy le pidió que hablara y dijera si era verdad o mentira, que tenía que ser sincera, pues si continuaba callada, estaba otorgando y sería tomado cómo que sí se metió en ese matrimonio.

Maite Perroni, si tú no eres la tercera en discordia y no les dañaste el matrimonio a Claudia Martín y Andrés Tovar, sal y aclara que no eres tú, porque si no dices nada te van a embarrar, porque el que calla otorga, ¿tú estás otorgando?, no ¿verdad?, entonces aclara", le dijo Berman.