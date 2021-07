Con o sin Morena, Ricardo Monreal buscará ser candidato a la presidencia en 2024

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la fracción de Morena en la Cámara Alta, confirmó, como ya lo hicieron escuetamente Sheinbaum y Ebrard, sus aspiraciones de contender por la presidencia en 2024.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista con Joaquín López Dóriga, el morenista no ocultó sus intenciones de ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, por lo que dejó claro que contenderá por la oportunidad de ser el candidato de Morena.

No obstante, Monreal no descartó que pudiera aspirar a la presidencia sin Morena, y se calificó a si mismo como un aspirante normal, no “un ambicioso vulgar”, ya que señala se ha preparado para ello durante años.

Voy a estar en la boleta, espero estar con Morena y con el presidente López Obrador (…) Soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar. Me he preparado para esto muchos años”.

Monreal no tendrá una contienda nada sencilla, pues hace unos días, AMLO lo dejó fuera de la lista de sus posibles sucesores, la cual encabeza la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Fuente: López Dóriga Digital