Hoy No Circula: En la CDMX y Edomex, estos vehículos no transitan hoy, lunes 5 de julio

En la CDMX y Edomex, estos vehículos no transitan hoy, lunes 5 de julio. Foto: Internet

Ciudad de México.- Este lunes 5 de julio del 2021, el programa de restricción vehicular que se creó para ayudar al medio ambiente, el Hoy No Circula, funciona con normalidad. Conoce qué autos no transitan este día en CDMX y Edomex.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en el Hoy No Circula de este lunes 5 de julio no transitan en el Valle de México los automóviles con engomado amarillo, con terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2.

¡Buenos días! ?#HoyNoCircula lunes 5 de julio en la #ZMVM para vehículos con #EngomadoAmarillouD83DuDFE1 con terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos.#CAMegalópolis pic.twitter.com/sfIIwRsZkH — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 5, 2021

Asimismo, la CAMe detalla que la restricción vehicular se emplea desde las cinco horas del día, hasta las 22 del mismo.

No olvides que los únicos vehículos exentos de esta normatividad son los vehículos que tienen hologramas 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos. ¡Esos transitan todos los días!

Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos. uD83DuDE97uD83DuDE95uD83DuDE9BuD83DuDE98uD83CuDFCD



Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. ?#CAMegalópolis pic.twitter.com/bNSIgXyuJy — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 4, 2021

Fuente: Comisión Ambiental de la Megalópolis