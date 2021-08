Regreso a clases presenciales: Los insumos necesarios para proteger a los alumnos del Covid-19

Ciudad Obregón, Sonora.- Los lápices, cuadernos, borradores y demás útiles quedaron atrás como los básicos para el regreso a clases presenciales. Para este 30 de agosto es indispensable que los alumnos cuenten con cubrebocas, careta y gel antibacterial, para disminuir el riesgo de contagio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Además de la ventilación y el medidor de dióxido de carbono en las aulas, los alumnos deben aplicar el uso de estas medidas de prevención ayudarán a evitar la propagación del Covid-19. Aquí los otros útiles que no deben de falta:

CUBREBOCAS

Los niños son inquietos por naturaleza, es por ello que se necesita un cubrebocas que le dé protección, pero también que se ajuste a las actividades del día a día. Los expertos recomiendan que los menores de 4 a 10 años usen una mascarilla desechable estilo N95, el 4CAir

AireTrust Nano tiene presillas ajustables para las orejas y un cable para el puente de la nariz, con un 99 por ciento de eficacia contra las partículas del tamaño de un aerosol.

Los expertos también recomiendan cubrebocas con triple capa de protección como los Old Navy, que aunque no ofrecen la misma comodidad o capacidad, el algodón plisado de tres capas son confiables, duraderos y se ajustan a una gama más amplia de menores de edad.

CARETAS

Pese a que los niños prefieren colores y personajes en sus útiles escolares es importante que se compre pensando en la protección, en el caso de las caretas se debe de apostar por materiales como acetato, PETG o PVC, ¿por qué es importante considerar el uso de una en menores? Esto ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que una de las formas de contagio es por los ojos y por ello los niños no deben tocarse la cara con las manos sucias.

Hugo Vargas Vargas, diseñador industrial egresado de la Universidad Tecnológica de México, explica que para las caretas PETG su calibre o ancho del material debe ser 1.5 milímetros, en PVC debe ser 2.0 milímetros, PET 2 milímetros y acetato 0.76 milímetros.

GEL ANTIBACTERIAL

Cuando se trata de la salud no se debe de jugar, y es preferible comprar un gel antibacterial aprobado por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) porque son aquellos que no contienen metanol y cuyo uso no se recomienda a la población por representar un riesgo para la salud. Las marcas identificadas por la Cofepris que tienen metanol son: Natcly, Tradicional Casa Solar, Omega Nalle Clean, Nanoölflon, Clean 10, Naturals Ultra, Gel Heal, Alcohol Gel Farmacias Nevy y Protec hands.

Para que un gel proteja según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, los productos desinfectantes de manos deberían tener al menos un 60 por ciento de alcohol etílico o un 70 por ciento de alcohol isopropílico.

SANITIZANTE O DESINFECTANTE

Para mayor protección la recomendación de los expertos es desinfectar cada útil escolar, ya sea cuadernos, lápices, mochila entre otros, además de la superficie del mesabanco donde estarán trabajando los menores en el salón de clases.

Aunque hay de diferentes presentaciones, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de lejía (hipoclorito sódico) en una concentración de sustancia activa del 0.1 por ciento aplicado durante 1 minuto, es decir, lo que corresponde a la dilución práctica de 1:50.

También se puede hacer uso del alcohol etílico de 96 grados diluyéndolo a una concentración de sustancia activa etanol al 70 por ciento o agua oxigenada de una concentración del 3 por ciento.

Fuente: Staff