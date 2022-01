Variante Ómicron del Covid-19 sí es más contagiosa, pero "no hace tanto daño": AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el aumento de contagios de Covid-19, derivada de la variante Ómicron. No obstante, celebró que no hay un incremento en hospitalizaciones.

En la 'mañanera' de este 7 de enero, el mandatario AMLO reconoció, nuevamente, un aumento de casos de coronavirus, sin embargo, se mostró calmo debido a que no hay un alza en ingresos en nosocomios que lleven a pensar en un rebase a la atención hospitalaria.

Sí hay contagios (por Covid-19), pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos, Otro dato que es muy bueno, es de que no aumenta el número de fallecidos o no es igual que lo de antes", indicó el presidente mexicano.