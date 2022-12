Parquímetros causan nueva polémica entre la Cuauhtémoc y el Gobierno de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que los desencuentros entre las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y las del Gobierno de la Ciudad de México no terminan, ya que otra polémica ha surgido y la demarcación acusa a la administración encabezada por Claudia Sheinbaum de no asignar recursos al Programa de Parquímetros desde 2019, por lo que no se han podido realizar las acciones necesarias para mantenerlo de la manera más eficiente.

En ese marco, La alcaldía Cuauhtémoc aclaró que desde el año 2019 el Gobierno de la Ciudad de México no ha asignado recurso alguno por concepto del Programa de Parquímetros a la demarcación, por lo tanto no ha podido asignar recursos etiquetados para el pago como lo ha solicitado la Asociación Civil Residentes de la Colonia Cuauhtémoc. Se informó que corresponde al Gobierno de la Ciudad de México la asignación de recursos etiquetados para el pago del concepto de parquímetros en el presupuesto de la alcaldía siendo la última asignación en 2018.

El Gobierno de la demarcación, encabezado por Sandra Cuevas, precisó que derivado de ello el citado Comité Técnico interpuso demanda de amparo en contra de la alcaldía en la que solicita se realice el pago de los ingresos percibidos por el programa de parquímetros de febrero de 2020 a diciembre de 2021; por lo que en defensa jurídica se ha informado al Juez de Distrito del conocimiento, la imposibilidad de la alcaldía para atender la pretensión en razón de que el Gobierno de la Ciudad de México ha sido omiso en asignar presupuesto para el programa de parquímetros, por lo que ante la sentencia dictada en el Juicio de Amparo, se interpuso el recurso de revisión correspondiente.

Parquímetros en la alcaldía Cuauhtémoc, Foto: Especial

En ese marco, la alcaldía aseguró que está en toda la disposición de cumplir con sus obligaciones, incluso, si fueron contraídas por las administraciones anteriores. Sin embargo, en este caso, se señaló, la acción depende del Gobierno de la capital, por lo que las autoridades de la demarcación destacaron que seguirán insistiendo junto con el Comité en que sean asignados los recursos y poder cumplir con lo establecido.

Cabe señalar que la demarcación asumió el compromiso que es estableció al inicio de la administración. Esta información es en respuesta a lo publicado por la asociación civil de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc, donde se denunció que la alcaldía no ha pagado el porcentaje a los residentes resultado de los recursos obtenidos por el Programa de Parquímetros en la zona.

Fuente: Tribuna