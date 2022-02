'Mañanera' de AMLO: Presidencia hará esto con el Avión Presidencial si no se logra vender

Colima, Colima.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló que aún no se logra vender el Avión Presidencial, el cual fue adquirido en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), por lo que el Gobierno actual tendrá otros planes para al aeronave.

En la conferencia de prensa matutina de este viernes 25 de febrero, desde Colima, el mandatario AMLO informó que, debido a que aún no se logra vender el Avión Presidencial TP-01 Boeing 787-8 'José María Morelos y Pavón', se ha pensando en entregarlo a la empresa Olmeca Maya Mexica, la cual administrará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Si bien aún no se descarta la venta de la aeronave, en caso de que no se concrete ninguna oferta, la empresa podrá rentarlo para viajes u otros servicios.

Si vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía , los trenes, el Tren Maya , el aeropuerto de Tulum, para que esa empresa lo administre y pueda retarlo para viajes ara familias, empresas, y obtener recursos”, explicó López Obrador.

Destacó que aún así, el Gobierno ahorra más dinero al guardarlo que en usarlo, debido a los lujos que representa y el mantenimiento que requiere en cada traslado, en particular a nivel nacional.

No descartamos que se pueda vender, lo que sí puedo decirles es que aún teniendo parado el avión y garantizando el mantenimiento que requiere, ahorramos no usándolo., ¿Cuánto me puedo gastar en un año en todos mis viajes por el país para lo que costaría que usara ese avión?", cuestionó el presidente de México.