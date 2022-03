¡Toma nota! CDMX se queda en semáforo verde y anuncia fechas para vacunar a rezagados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 25 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció que por una semana más la urbe de mantiene en semáforo epidemiológico verde, esto debido a que tanto los contagios como las hospitalizaciones por esta enfermedad se mantienen a la baja.

Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, informó ante los medios de comunicación que debido a que las cifras se mantienen a la baja, ya se analiza si es necesario dejar de lado el uso obligatorio de cubrebocas o bien, se mantiene, por lo que pidió a los capitalinos “aguantar un poco”.

“Somos optimistas que tenemos condiciones distintas (qué otros países) con una tasa de vacunación del 90%”, manifestó la funcionaria de salud.

Respecto a aquellos que, por alguna razón no hayan completado el esquema de vacunación contra Covid-19 o bien, no lo hayan iniciado, la funcionaria reveló que la siguiente semana se contemplan los últimos tres días de jornada de vacunación en las sedes que se han considerado com fijas, por lo que urgió a quienes les falte una dosis o la de refuerzo, a acudir por el biológico contra el virus SARS-CoV-2.

Los días en que se aplicará la vacuna a quienes falten de alguna dosis serán el martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de marzo en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva, así como en el Censis Marina.

“Vayan, que aprovechen estas sedes macro vacunadoras”, invitó Olivia López.

Fuente: Gobierno CDMX