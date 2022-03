Contra Ricardo Anaya, 'El Bronco' y más: La 4T de AMLO aplicaría justicia de forma selectiva

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La justicia impartida durante la Cuarta Transformación (4T) parece tomar un rumbo distinto a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien prometía no utilizar su cargo para la venganza política y aseguró en su toma de protesta que “si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen algún delito, serán juzgados como cualquier ciudadano”.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra antiguos rivales políticos de López Obrador, como Ricardo Anaya y Rosario Robles, ha dejado dudas con la falta de expedientes, declaraciones, testigos y evidencias concisas para juzgarlos.

La misma FGR está en el ojo del huracán por los posibles abusos que comete su fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien fue exhibido en un audio en el que insinuaba tener “en la bolsa” a unos cuantos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para desechar los amparos de Alejandra Cuevas, viuda de su hermano y quien está encarcelada desde octubre de 2020 por su presunta responsabilidad en la muerte del familiar del funcionario.

Las resoluciones de los magistrados no han sido favorables para Cuevas y, a pesar de los audios que podrían revelar una influencia de Gertz Manero en el caso, el presidente respalda al fiscal y dice que su confianza sigue intacta.

A la FGR no solamente se le acusa de ceder a los caprichos del fiscal, también a los del presidente. La defensa de Rosario Robles, quien está presa desde agosto de 2019, señalan que la prisión preventiva contra la ex secretaria de Desarrollo Social es una venganza política por los problemas que tuvo con Obrador cuando el morenista gobernó la Ciudad de México y alegan que no hay justificación legal para mantenerla presa, dichos que fueron La justicia selectiva existe porque es desigual. Hay una justicia selectiva cuando es tardada, cuando está atascada, cuando es imprevisible, cuando es mal argumentado y cuando es ineficaz para pacificar los conflictos”. GERMÁN MARTÍNEZ SENADOR INDEPENDIENTE Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores intervinieron para conseguir que el gobierno de Estados Unidos liberara a Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena en el gobierno de Peña Nieto. Incluso el mandatario acusó a los estadounidenses de fabricar delitos contra el militar. PEDRO SÁNCHEZ redaccion@tribuna.com.mx respaldados por un Tribunal que en octubre de 2021 determinó que no existe alguna causa “fundada y motivada” que la vincule con los delitos que le fincan.

Anaya también acusa al gobierno de AMLO y a la Fiscalía de perseguirlo políticamente para evitar su candidatura presidencial de 2024. El panista dice que no hay bases suficientes para sostener las acusaciones en su contra más que las de “un delincuente confeso como Emilio Lozoya”. En ese contexto, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación defiende el actuar de la 4T: “No hay justicia selectiva , hay que atender todas y por supuesto estar en igualdad de condiciones de las víctimas, no hay de primera ni de segunda”.

Los 'Intocables'

Las dudas sobre una “justicia selectiva” se agudizan por el actuar de los encargados de cumplir las leyes en casos como el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. A 10 meses del incidente que provocó la muerte de 26 personas y que involucra a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los favoritos para competir como candidatos de Morena en 2024, no hay ningún responsable directo ni investigaciones contra altos mandos.

Otro caso donde parece no prevalecer la justicia es en el de León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien en el comienzo de la pandemia vendió ventiladores para atender a los pacientes de COVID-19 a sobreprecio y en mal estado. En agosto de 2020, anunció que la empresa de Bartlett sería inhabilitada por 21 meses, pero una investigación reveló que la empresa del hijo del titular de la CFE recibió en 2021 al menos siete contratos por parte de la administración pública federal, por una suma total de 66 millones 408 mil 675 pesos.

El caso de Delfina Gómez contrasta con el de Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco'. Mientras el exgobernador de Nuevo León fue detenido por delitos electorales durante para su candidatura a la presidencia de 2018, la secretaria de Educación solamente recibió una multa por desviar parte del sueldo de los trabajadores de Texcoco para financiar la campaña de Morena en 2015, mientras era alcaldesa de la entidad mexiquense.

La familia de López Obrador también ha sido señalada de salir impune durante este sexenio. Los hermanos del presidente, José Ramiro y Pío López Obrador fueron exhibidos recibiendo fajos de billetes para la campaña de Morena en 2015. A más de año y medio de que se publicó el video de Pío, la FGR no ha podido concluir las investigaciones por algún posible delito electoral cometido por el hermano del presidente.

Pero las acusaciones de conflicto de interés e impunidad fueron más cercanas al presidente cuando se publicó un reportaje de una casa que rentó en Houston su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y que era propiedad de un alto funcionario de una empresa con la que Pemex ha tenido contratos multimillonarios.

El caso se agudizó cuando el primogénito del tabasqueño reveló que trabajaba para la empresa de los hijos de Daniel Chávez Morán, quien tiene múltiples contratos con el gobierno a través de su empresa, Grupo Vidanta, y fungió como asesor en la construcción del Tren Maya. La FGR abrió en febrero una investigación y a la fecha no hay avance.

Fuente: Staff