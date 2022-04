AMLO asegura de unidad élite de la DEA "fabricaba delitos" y "estaba infiltrada por delincuencia"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el cierre de la unidad élite de investigación antidrogas creado por la DEA en la década de los noventa; señaló que está tenía infiltrados de la delincuencia organizada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la 'mañanera' de hoy 21 de abril de 2022, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO defendió el cierre, ocurrido hace un año, de la unidad creada por la DEA en la que laboraban agentes de la Policía Mexicana y que operó durante 25 años.

Señaló que, debido a que estos "fabricaban delitos" y estaban infiltrados con cárteles mexicanos, fue necesario su cierre; no obstante, el Gobierno de México sigue laborando con Estados Unidos en la captura de delincuentes, procurando que se respete la soberanía de la nación.

Respecto al cierre, el presidente de México señaló que uno de los altos mandos de esta unidad élite ya está siendo juzgado en Estados Unidos, no obstante, no se trata de García Luna.

No, les falta información, eso fue hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, incluso que uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos. [...] Pero no investigan nada, nada más atacan, entonces, es buena la relación, pero con respeto, ya no es el tiempo en el que estaba Calderón y entraban y metían las armas, ya no es el tiempo de los operativos, como Rápido y Furioso", compartió López Obrador.