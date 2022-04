"Es una invención": AMLO asegura que Tren Maya no afectará cenotes; Gobierno defenderá la obra

Isla Mujeres, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso a concretar el Tren Maya a finales del año 2023; mencionó que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no se dará por vencido ante los amparos contra las obras.

En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde Isla Mujeres, en el municipio de Quintana Roo, el mandatario López Obrador señaló que los amparos que existen contra el Tren Maya son financiados por organizaciones contrarias a su Administración, e incluso por el Gobierno de los Estados Unidos.

AMLO aseguró que la construcción del Tren Maya no afectará Ríos Submarinos ni cenotes.

En este sentido, el mandatario aseguró que hay intereses económicos tras la 'defensa' de la construcción 5 del Tren Maya, en particular en la parte del Tramo 5.

Todo el derecho de vía lo tenemos ¿pero por qué aquí? Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren maya, no son los de Felipe Carrillo Puerto, no son los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí donde hay más dinero para decirlo con claridad, y lo que no suena lógico suena metálico, sin embargo, vamos avanzando y vamos a continuar haciéndole", explicó el presidente mexicano.