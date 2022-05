Caso Yolanda Martínez: Padre de la joven reconoce que su hija pudo tener cuadros depresivos

Monterrey, Nuevo León.- Luego de confirmarse que el cuerpo hallado en el municipio de Juárez, en el estado de Nuevo León sí se trataba de Yolanda Martínez, joven desaparecida desde el 31 de marzo, la Fiscalía del Estado apuntó a un posible suicidio como la causa de muerte, pues fueron hallados frascos con veneno junto a los restos.

Al respecto, Gerardo Martínez, padre de la joven de 26 años de edad, declaró a los medios de comunicación que es muy posible que la occisa hubiera estado atravesando por diversos cuadros depresivos; no obstante, no dio por hecho que éste haya sido el motivo por el que la joven hoy está muerta.

Es por esta razón que, tras reunirse con Luis Enroque Orozco, vicefiscal del Ministerio Público y con Griselda Nuñez Espinosa, fiscal especializada en Feminicidios, el padre de Yolanda remarcó que sigue siendo responsabilidad de las autoridades esclarecer la causa de muerte, algo que va más allá de las declaraciones que él haya hecho.

“Yo desconozco de ese tema también. No puedo decir cosas que no son, yo nada más digo las cosas como son verídicas para que no se mal informe y eso es parte de la investigación (…) Queda en cuestión de las autoridades y ellos habrán de deslindar quién es el ‘Negrito’ o como se diga ahí, en cuestión de todo lo demás, ya es cuestión de las autoridades que investigan porqué sucedió este caso”, dijo el padre de Yolanda.