López Obrador reitera 'amenaza' de no ir a la Cumbre de las Américas; Bolivia se le une

Ciudad de México.- Luego de que el pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagara a su homólogo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, sobre no asistir a la Cumbre de las Américas si se excluyen países del continente, este día reiteró su postura. Asimismo, el gobernador de Bolivia se le unió.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario López Obrador justificó su rechazo a participar del encuentro que se realizará el próximo mes de junio en Los Ángeles, California. Asimismo, dijo que nadie puede juzgar como "matones, torturadores" a los mandatario de los países excluidos (hasta ahora) de la Cumbre de las Américas.

No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?", cuestionó AMLO en la 'mañanera' de hoy.