AMLO denuncia "mano negra" por parte de la oposición: "Quieren echarnos a las Iglesias"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 4 de julio del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no está confrontada con ninguna Iglesia, incluyendo la Católica. Esto luego de que trascendiera la indignación de eclesiásticos por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

En la 'mañanera' de este lunes, el mandatario AMLO declaró que no está confrontando a ninguna iglesia y que no lo hará en el futuro. Mencionó que creer esto es una estrategia de sus opositores, los cuales desean que exista un conflicto con las autoridades eclesiásticas. Toda esta polémica surge luego de que el pasado lunes 20 de junio trascendiera el asesinato de dos religiosos al interior de una iglesia ubicada en la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua.

Reclaman asesinato de sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Foto: Internet

Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las Iglesias, no, hablando de lo mismo: amor y paz [...] Nos identificamos muy bien con el papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras Iglesias, pero ya estoy viendo la 'mano negra' de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las Iglesias, no, que nadie se confunda", explicó el presidente de México este día.

Asimismo, reiteró que pese al ataque ocurrido en la iglesia de Urique, Chihuahua, en el que murieron los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y un guía de turistas, además de otros hechos violentos que se han desatado en México, no cambiará la estrategia de seguridad, pues asegura que violencia no se enfrenta con más violencia. Reiteró que el Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, apoya esta idea.

Finalmente, mencionó que sus opositores siguen muy molestos "el negocio del Aeropuerto y no se les hizo, los que ahora tienen que pagar impuestos y antes no pagaban los que se sienten ofendidos porque actúan como 'fifís', que no lo son". AMLO aseguró que los estrategas de los conservadores están pendientes de los movimientos de la 4t para ver "por dónde golpear [...] "porque no le salen las cosas".

