Viruela del mono se expande en México: Michoacán detecta su primer caso; proviene de la CDMX

Morelia, Michoacán.- La viruela del mono, también llamada viruela símica ha sido tema en los últimos días, debido a que el pasado sábado 23 de julio la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró emergencia internacional, pues el número de contagios va al alza en todo el globo. Ahora, por primera vez. se ha registrado un caso en Michoacán, entidad que se encuentra al sur de la República Mexicana.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), oficialmente se tiene un paciente contagiado de la viruela del mono; se trata de un masculino de 30 años que se encontraba de vacaciones, pues proviene de la Ciudad de México (CDMX). La dependencia puntualizó que este ya cuenta con tratamiento farmacológico y que está bajo atención médica; asimismo, mencionó que su estado de salud es estable.

Confirman primer caso de viruela del mono en Michoacán. Foto: Internet/Ilustrativa

Se detalló que el hombre, quien vive en la capital mexicana, se encontraba de vacaciones en la ciudad de Morelia cuando empezó a presentar síntomas. La noche del pasado domingo 31 de julio del 2022, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó a la SSM que se trata de un caso de viruela del mono, o bien, viruela símica, por lo que el paciente estará aislado; de igual forma, se hará un monitoreo a las personas que frecuentó recientemente.

Cabe destacar que, según información de la OMS, algunos de los síntomas de la viruela del mono son fiebre mayor a los 38 grados o más, dolor de cabeza, fatiga y debilidad, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, erupciones en la cara, manos y pies. Ante cualquier señal de alarma, es importante que el afectado acuda de manera inmediata con un especialista y que al mismo tiempo evite acercarse a otras personas o acudir a lugares públicos.

Recuerda que hasta ahora, la viruela del mono no representa un problema grave en México y que no ha provocado muerte en el país, no obstante, es indispensable mantener la guardia.

SSM emite recomendaciones ante la viruela del mono tras confirmar su primer caso. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna