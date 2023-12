Hoy se define el futuro de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de meses de polémica, esta tarde se define el futuro de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), debido a que esta tarde se prevé que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México apruebe el dictamen a favor de la ratificación de la fiscal General de Justicia capitalina.

En ese sentido, los legisladores capitalinos que pertenecen a la comisión fueron citados de manera virtual a las 17:30 horas de este jueves 7 de diciembre. Se debe mencionar que la aprobación es por mayoría simple, es decir, solo la mitad más uno de los presentes debe estar de acuerdo con la resolución. Razón por la cual no se espera mayor problema para Morena obtener el mejor resultado, ya que son mayoría.

El presidente de la comisión, Octavio Rivero, señaló que la elaboración del dictamen tardó más de lo esperado y no respeto las pautas marcadas por la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, aclaró que el proceso tardó tanto porque se necesitaba de un gran análisis y aprovechó para informar, a través de su cuenta de X que esta tarde se realizará la votación en la que se definirá el futuro de Godoy Ramos.

Ratificación de Ernestina Godoy en CDMX, foto: especial

“Una vez que hemos tenido suficiencia técnica, se procederá a la discusión y votación del dictamen por parte de l@s integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México”, escribió el legislador.

Esta votación se da a tan solo dos semanas de la entrevista que se le hizo a la fiscal capitalina en el Congreso de la Ciudad de México. Por su parte, Ernestina Godoy se siente confiada en que los legisladores capitalinos la ratificarán en su cargo, aunque una menoría de la oposición no lo desee. “Una pequeña minoría ha dejado de lado la opinión ciudadana recabada por el Consejo Judicial Ciudadano y por este mismo Congreso; una pequeña minoría tampoco ha escuchado la opinión de las víctimas a las que todos los días atendemos e informamos”, sentenció la fiscal.

Cabe señalar que la dependencia capitalina se encuentra en una polémica por supuestos casos de espionaje en contra de la oposición, lo anterior revelado por una publicación del The New York Times. Sin embargo, las autoridades capitalinas no han dudado en defenderse, por lo que aseguran que los encargados de escribir la información incurrieron en omisiones, por lo que se realizará una investigación al respecto.

Fuente: Tribuna