Banco del Bienestar: El caro capricho del presidente AMLO; denuncian fraudes, errores y fallas

Ciudad de México.- El Banco del Bienestar se convirtió, de acuerdo con el gobierno federal, en la entidad bancaria con más sucursales en el país en medio de alertas por poca rentabilidad, lavado de dinero, saqueos a las cuentas de los usuarios, una infraestructura débil y hasta complicaciones para retiros de dinero en efectivo o largas filas en los cajeros automáticos.

Creado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya cuenta con dos mil 73 ubicaciones en mil 746 localidades del país y promete tener un establecimiento en cada cabecera municipal y llegar a las comunidades más apartadas de México. Pese a su cobertura – que desplazó incluso a Banco Azteca– la institución es acusada de robos hormiga, fraudes, robos en sucursales en los que sus empleados están involucrados y una promesa incumplida de darle servicios financieros a los más pobres.

Sobre el escándalo más reciente que envuelve al Banco del Bienestar – una investigación que reveló el saqueo de empleados a los beneficiarios, sobre todo adultos mayores – el presidente aseguró el jueves pasado de que se trata de una campaña de desacreditación por parte de la banca privada, celosa del “excelente funcionamiento” de la entidad oficial. De acuerdo con el presidente López Obrador, los bancos privados se oponen a que el gobierno mexicano maneje los recursos de los programas sociales debido a que el tiempo en que los dispersaban los utilizaban para generar ganancias.

Antes no había ningún banco público porque toda la banca fue privatizar, es un emblema o un distintivo de tantos otros o de otros, distintivos, de lo que fue el periodo neoliberal, acabaron con los bancos públicos”, dijo.

Saqueos

Según una investigación periodística, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó que empleados del Banco del Bienestar saquearon al menos 360 cuentas bancarias en ocho años, desde que la entidad era Bansefi, es decir, que los fraudes que se dieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto se extendieron al actual. Los usuarios defraudados son, sobre todo, adultos mayores, y las cantidades hurtadas por los gerentes o auxiliares del Banco del Bienestar van desde los 500 a los 120 mil pesos. A la fecha, la institución ya reembolsó cerca de 24 millones de pesos por movimiento no reconocidos.

El gobierno de López Obrador no solo no erradicó la corrupción que por años hubo en Bansefi, sino que permitió que con la transición al Banco del Bienestar los movimientos no reconocidos aumentaran hasta un cien por ciento: de 70 en 2018 a 146 en mayo de 2023.

170 mdp, la cifra de la discordia

De acuerdo con la institución pública, los usuarios reclamaron 170.3 millones de pesos entre 2019 y el primer trimestre de 2023 por quejas como dinero incompleto al retirar de cajeros automáticos y retiros no reconocidos en tarjetas de débito.

Sin embargo, información oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que el Banco del Bienestar solo devolvió 28.2 millones a los usuarios al cierre del primer trimestre de 2023. Esa cantidad equivale apenas al 16.5 por ciento de las reclamaciones.

Un banco sin infraestructura

Para el exdirector de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, el Banco del Bienestar no hace funciones de banca debido a que cuenta con infraestructura ni controles.

Según el exfuncionario, esa es una de las razones por las que el Banco del Bienestar ya no es parte de la red del Banco West Fargo, de Estados Unidos, para enviar remesas, lo que, alertó, impactaría a miles de mexicanos que cobran apoyos de programas sociales.

Di Constanzo alertó que, con esta decisión, los usuarios del Bienestar tendrán que retirar su dinero de pensiones y becas el mismo día en que se dispersen los recursos. De lo contrario, no podrán hacerlo en un día distinto al del pago.

Es un banco que no actúa como banco, no hace banca y nos cuesta a todos los mexicanos, no tiene ingresos y si ves datos de la Comisión Nacional de Bancos y Valores, no tiene captación porque no da crédito, es un despropósito”, mencionó.

El exdirector de la Condusef aseguró que el Banco del Bienestar es un capricho de Andrés Manuel López Obrador que le volvió a costar a los mexicanos y que no brinda servicios financieros a los sectores más vulnerables, como lo prometió el presidente.

Asediado por el hampa

Aunque el Banco del Bienestar está dirigido principalmente a personas de bajos ingresos, quienes reciben el dinero de los programas sociales de López Obrador, la entidad bancaria no se salva de robos y asaltos en sus sucursales. Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Banco del Bienestar sufrió pérdidas de 143 millones de pesos por al menos 82 robos a sucursales entre diciembre de 2018 y el 11 de mayo de 2022.

En uno de los casos registraos en Cuautla, Morelos, se involucró al je y subgerente de la sucursal por presuntamente darles las claves de acceso a las bóvedas de seguridad a las personas que cometieron un atraco de 2. Millones de pesos. MCCI indica que, hasta 2022, Oaxaca era el estado con más robos a sucursales del Banco del Bienestar (12 casos). Le seguían en ese entonces el Estado de México con 10 y Michoacán en tercer lugar con nueve robos a establecimientos.

