Imploran justicia para Homero, el perro que murió mientras viajaba en un vuelo de EasyFly

Colombia.- El pasado 13 de enero, María Fernanda Echeverry viajó de Puerto Asís a la Cali, Colombia, por la aerolínea Easyfly acompañada por su perro de nombre Homero, afirmó que al llegar al aeropuerto, se le informó que mascota no podría viajar en la cabina de pasajeros por políticas de vuelo, por lo que el perro, de raza american bully, tuvo que trasladarse en una jaula en la bodega del avión.

Al llegar a Cali, la propietaria del perrito se dio cuenta de una noticia desgarradora.

Al llegar a mi destino me encuentro con que mi mascota había fallecido, cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar", escribió en su cuenta de Instagram.