"Mata porque le gusta": 'El Mencho', líder del CJNG, sería uno de los narcos que alerta a EU

Washington, Estados Unidos.- Un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) serían los grupos delictivos que tendrían en alerta a las autoridades de Estados Unidos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En una entrevista para el programa Los Periodistas, del canal de YouTube de Sin Ebmargo, el exagente de la DEA, Mike Vigil reveló que los grupos liderados por Joaquín 'El Chapo' Guzmán y por Nemesio Oseguera Cervantes, alias, 'El Mencho', serían los principales cárteles delictivos que Estados Unidos tiene en la mira.

En la imagen, el letrero de la DEA en el que ofrecen 10 millones de dólares por información útil para capturar a 'El Mencho'.

No obstante, el CJNG desataría una mayor preocupación debido a que su líder, 'El Mencho', es uno de los narcotraficantes más sanguinarios que han existido en México; según Vigil, este "mata porque le gusta".

Asimismo, alertaría la forma en la que organiza a sus sicarios, pues ha creado una especie de "organización" paramilitar.

En la imagen, una de las presuntas fotografías que mostraría a sicarios del CJNG.

Asimismo, señala que Nemesio Oseguera Cervantes sería el responsable de generar los altos niveles de violencia en México, por lo que las autoridades de EU lo tienen en la mira.

Respecto a las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el narcotráfico, criticó que la política de la Cuarta Transformación 'Abrazos, no balazos' no es útil y genera impunidad.

La política contra el narco, de 'abrazos no balazos' no está funcionando, los cárteles en este momento están trabajando y funcionando con una impunidad total, violan diario el imperio de la Ley, el Presidente no solo debe dirigirse a las cabecillas, debe desarticular todo el cártel, los componentes que lavan dinero, los sicarios", finalizó Vigil.