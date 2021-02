¡Contra la discriminación! Escuela de NY lanza polémica campaña antirracista para padres

Nueva York, Estados Unidos.- El director de la Secundaria Comunitaria East Side, Mark Federman, lanzó una polémica campaña para combatir el racismo y la discriminación en su institución educativa: una gráfica que mide qué tipo de 'blancos' son los padres de familia en una escala que va desde abolicionista hasta supremacista.

La propuesta antirracista de Federman intenta generar conciencia en las familias 'blancas' para que emulen a ser abolicionistas o 'traidores', a una postura de privilegio.

Esta escala, explicó el director de secundaria, toma como base una investigación de Barnor Hesse, un profesor de Estudios Afroamericanos, ciencia y política en la Universidad de Northwest.

Existe un régimen de 'blancos' y hay acciones que orientan a la identidad 'blanca'. La gente que se identifica como 'blanca' es una de estas", escribió Hesse en la parte superior que consiste en ocho puntos.

Las ocho identidades 'blancas' que describe Hesse están agrupadas en una gráfica de advertencia. Entre más cerca del color rojo, mayor el riesgo por pertenecer o considerarse con cierta ideología.

El Departamento de Educación declaró al New York Post que la gráfica fue dirigida a todos los padres como un material para reflexionar o como "comida para el pensamiento".

El antirracismo y la celebración de diversidad son el centro de nuestro trabajo en beneficio de los jóvenes de Nueva York y los estudiantes de la Secundaria comunitaria East Side para avanzar de manera equitativa en la comunidad", dice el comunicado de la institución.

Supremacistas

Una identidad marcada como sociedad que preserva nombres, valores y superioridad.

Voyeristas

No retaría a un supremacista; desea la no 'blancura' porque es interesante y placentero. Buscan controlar el consumo y apropiarse de quienes no son 'blancos'.

Privilegiados

Podrían criticar a los supremacistas, pero desestiman los temas de equidad o diversidad. En caso de apoyarlos, lo hacen desde un espacio privado.

Beneficiados

Simpatizan con muchas causas, pero solo de manera privada. No actuarían ni hablarían de manera solidaria en público porque se benefician de ser 'blancos'.

Confesionales

Algunas veces exponen los privilegios de ser blancos como una manera de ser aceptados o ganar respeto de personas de color. Hacen acciones para conseguir validación.

Críticos

Participan en críticas sobre su etnia y dedican tiempo a exponer o atacar el régimen blanco. Son 'blancos' hablando para 'blancos' sobre situaciones de injusticia.

Traidores

Activamente se rehúsan a ser cómplices. Hablan sobre lo que pasa y buscan la verdad sin importar costos.

Abolicionistas

Cambian instituciones, desmantelan la 'blancura' y supremacías, permitiendo que la identidad como 'blanco' se rearme por sí misma.

Fuente: New York Post