Terrible tragedia: Padre da reversa al auto y mata a su bebé de 15 meses frente a su esposa

Nueva Gales del Sur, Australia.- Una madre sufrió la terrible muerte de su hija de 15 meses luego de que su esposo la atropellara por accidente en la cochera de su casa.

Emma Cockburn, de 44 años, estaba en casa con sus cuatro hijas, Charlotte de 5 años, Anna de 3, Elizabeth de 2 y la pequeña Georgina de 15 meses. Poco después ocurrió la tragedia.

A alrededor de las 16:30 horas, el padre de las niñas, identificado como Peter, regresó a casa. Ninguno se percato que Georgina había logrado salir de la casa y gateó hasta la cochera. Al momento de que su padre diera reversa, la impactó.

"Estaba podando el césped con tapones en los oídos y de repente escucho a Peter, quien corría frenéticamente hacia mí moviendo los brazos. Ahí supe que algo andaba mal. Me paré, me quité los tapones y escuché que me dijo: 'Atropellé a Georgie'. Estaba como loco", dijo la devastada madre.

Emma informó a las autoridades que Georgie estaba en la sala con sus hermanas cuando de repente se las ingenió para gatear desde la cochera y cruzarse en el camino del auto de su padre, haciendo imposible ser vista por el retrovisor.

Ambos padres llevaron a Georgie al hospital de inmediato pero ya no había nada más que hacer. La menor falleció prácticamente al instante. Tanto Emma como Peter confesaron que fue algo traumático el ser interrogados por la Policía, ya que la madre pensaba que su esposo iría a la cárcel por el terrible accidente.

Desde lo que sucedió, ambos han hablado abiertamente del tema para advertir a otros padres, pidiendo que acondicionen sus hogares para que sean a prueba de bebés y que sean en constante vigilancia.

La pareja empezó la Fundación Georgina Josephine para crear consciencia sobre los atropellamientos de vehículos de lento movimiento y poder dar apoyo a las familias afectadas.

Fuente: Mirror