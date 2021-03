Cita de pesadilla: Conoce a un hombre en Tinder, la viola y hace cosas atroces con ella

Londres, Inglaterra.- Una cita de Tinder terminó en un abuso por parte de un hombre, quien manipuló a una mujer, abusó sexualmente de ella y hasta la orinó.

Vile Wesley Spalding, de 32 años, conoció a su víctima en la aplicación de citas antes de irse con ella y realizar una serie de atroces cosas que ella misma confesó.

Esta semana, la miró con de manera incómoda mientras ella valientemente leía en voz alta una declaración de impacto de la víctima después de que él fuera declarado culpable de una serie de cargos en su contra.

La mujer, que no puede ser identificada, le dijo a un juez: "Trabajé duro y alquilaba mi propia casa. Parecía tan cariñoso y considerado. Su manipulación afectó mi juicio. No me tomó mucho tiempo volver a ser una sombra de mi antiguo yo".

Dijo que Spalding la sometió a un "tormento mental", tocando música a todo volumen durante la noche para mantenerla despierta, agrediéndola sexualmente mientras dormía e incluso orinándola.

Hizo cosas tan dolorosas que me avergonzaba contárselo a la gente. Me sentí como una olla a presión. Lo que era un sueño ahora es una pesadilla. Lucho a diario".

Spalding, de Coventry, fue declarado culpable de agresión, dos cargos de agresión sexual y dos de conducta coercitiva y controladora luego de un juicio de una semana en la Corte. Le dieron siete años de prisión.

El matón ya tiene cinco condenas previas por siete delitos, incluido el daño criminal y el acoso a una ex.

Fuente: The Sun