Matan a toda su familia, queda huérfano y vive en una prisión; este es su único deseo

Londres, Inglaterra.- Un niño, de 13 años, que quedó huérfano cuando su familia fue asesinada después de unirse a grupo extremista llamado ISIS, ha revelado que ahora quiere regresar a Gran Bretaña para meterse en McDonald's y jugar al futbol.

El joven, llamado Abdullah, ha permanecido dentro de campamentos y prisiones improvisadas en Siria desde que las fuerzas lideradas por los kurdos lanzaron un ataque contra el grupo terrorista en Baghouz hace dos años.

Te puede interesar: Brutal crimen: Adolescente asesina a un niño de 6 años; ocultó su cuerpo por dos semanas

El joven, que dice que solía vivir en Londres, habló para The National , mencionando que tiene buenos recuerdos de la capital, incluidos viajes en autobuses de dos pisos y visitas a comprar hamburguesas.

Aunque en realidad nació en Pakistán y ha pasado más de la mitad de su corta vida en la Siria devastada por la batalla, confesó que todavía considera que el Reino Unido es su verdadero hogar.

Amo Londres más de lo que amo a Pakistán, Londres es hermoso. Puedo hacer lo que quiera allí. Tengo muchos amigos y puedo aprender futbol allí muy rápido. En Pakistán, juegan al cricket. Todo estaba bien allí. Tienes dinero, vamos a McDonalds".

Lee también: A Martin lo sorprendió la muerte: Sicario lo acribilla frente a su hija; la recogía de la escuela

Abdullah contestó a los periodistas que está ansioso por dejar Siria y sus campamentos infernales, ya que tienen tantos recuerdos tristes para él: "No es nada bueno. Porque en Siria, no aprendo nada aquí. Y perdí a mi familia debido a Siria. No hay nada. No hay McDonald's en este país".

Fuente: The Sun