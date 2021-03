Sin piedad: Dos jóvenes le prenden fuego a un hombre; murió tres días después

Nueva York, Estados Unidos.- Dos adolescentes de 14 y 16 años enfrentan cargos por homicidio en segundo grado tras bañar a un hombre con algún líquido inflamable y prenderle fuego.

La Policía de Nueva York informó que la víctima, identificada como Steven Amenhauser, de 53 años, murió debido a las heridas que sufrió en el incendio provocado que también acabó con su casa.

Lee también: VIDEO: ¡Imprudencia al volante! Trailero ocasiona accidente al conducir mientras habla por celular

De acuerdo con la investigación oficial, la noche del viernes 12 de marzo, Amenhauser salió a la tienda de la esquina y, cinco minutos después de regresar a su departamento, salió envuelto en llamas.

Los sospechosos, Adriel Riley y Zayvion Perry, de 14 y 16 años, respectivamente, le arrojaron algún líquido inflamable a su víctima cuando estaba sentado en una silla y le prendieron fuego.

Aunque Amenhauser fue trasladado de urgencia a una clínica médica en la Universidad de Rochester, las heridas de segundo y tercer grado en 70 por ciento de su cuerpo le provocaron la muerte tres días después.

Lee también: VIDEO: Joven propina brutal golpea a doctor por revisar a su novia; la mujer le reclama

Las causas que motivaron el hecho no se han revelado por las autoridades. Los agentes solo precisaron que no hay evidencia que sugiera que se trató de un ataque relacionado con drogas y no se comentaría un posible altercado por pandillas.

Amenhauser vivía solo. Era originario de Texas, pero decidió migrar hasta Nueva York, donde perdió a su esposa hace varios años. Después, una pareja con quien vivió muchos años, falleció en octubre del año pasado.