Joven argentina pasa 300 horas en coma inducido, luego de perder las fuerzas debido al Covid-19

Buenos Aires, Argentina.- Una joven originaria de Argentina pasó al menos 300 horas en coma inducido debido al Covid-19 que le fue diagnosticado.

De acuerdo con el medio de comunicación El Clarín, la mujer mantenía una vida saludable y que la joven no tenía a la enfermedad, pues consideraba que en jóvenes se presentaba como "una gripe común".

Pese a ser de las más jóvenes de la familia el coronavirus la atacó más intensamente que sus padres y su hermana menor, la joven asegura que pidió a su madre llevarla a emergencias pues de sentía muy mal.

Me bajó la presión. Me acosté en la cama, levanté las piernas y esperé. Seguía mal. Me trajeron Gatorade, me abanicaron, comí algo dulce y algo salado, tomé caldo. La sensación era cada vez peor (...) No controlaba mi cuerpo. Cuando recuperé la conciencia, le pedí a mi mamá que llamara a una ambulancia.", declaró.

Su traslado se dio debido a que la mujer ya no tenía fuerzas ni para abrir un yogurt, además no podía caminar, posterior a ser recostada en la cama, la mujer no recuerda más nada, pues paso 12 días intubada.

Aprendí que con el covid no se jode y cuento mi experiencia para que otros lo entiendan y se cuiden. Aprendí a ser más agradecida y a valorar las pequeñas cosas que nunca pensé que me podían faltar: poder caminar, cenar con mi familia, acariciar a mi perra, hablar por teléfono con amigos.", agregó

El caso de Támara no es el único en el que una persona es inducida al coma, en Estados Unidos, una mujer de 55 años también tuvo que ser intervenida de esa manera por personal médico debido al coronavirus.

