Golpean y arrojan de un edificio a una doctora por invitar a un hombre a su departamento

Cairo, Egipto.- Una doctora de 34 años fue golpeada y arrojada de un edificio en Egipto por invitar a un hombre a su departamento. La agresión surge como una llamada "muerte por honor" motivada por conductas machistas.

En la agresión estuvieron involucrados tres hombres: el rentero, el portero del edificio y un vecino. Los sospechosos ya fueron detenidos y son investigados por autoridades egipcias.

La agresión fue motivada por un código social en el país árabe que considera profundamente vergonzoso que una mujer esté sola con un hombre que no sea de su familia. No obstante, la Ley no comparte la misma idea represiva.

Durante el interrogatorio, el rentero dijo que no hizo nada malo y acusó que la mujer se suicidó durante una "crisis psicológica". Tras darse a conocer el hecho, activistas y grupos feministas han pedido que se condene al sujeto por discriminación a la mujer.

Este asesinato sucede apenas semanas después de que políticos egipcios propusieran nuevas leyes que coartarían los derechos de las mujeres en el país. Una de las iniciativas pide que las mujeres no puedan firmar sus actas de matrimonio y sea un hombre de su familia el que apruebe la unión.

En esta propuesta se abunda que los hombres podrán anular un matrimonio sin preguntarlo o consultarlo con sus esposas. Además, tendrán prioridad sobre una mujer en términos de custodia de los hijos.

Además, solo los hombres podrán registrar a sus hijos al nacer, obtener identificaciones de identidad para ellos y elegir su educación. Las mujeres quedan fuera, automáticamente, de todas estas decisiones y derechos.

Fuente: The New Arab