¡Tragedia! La televisión está de luto: Famoso director muere desangrado tras brutal accidente

Sídney, Australia.- Un querido director de televisión que trabajó en la famosa serie Home and Away murió en un extraño accidente mientras usaba una motosierra.

John Clabburn, de 52 años y padre de dos, se cayó de una escalera desde una altura de 3 metros luego de cortar su brazo con la sierra en su casa cerca de Sídney. El talentoso director perdió "una gran cantidad de sangre" y entró en un paro cardíaco cuando arribaron paramédicos.

Lo lograron estabilizar y lo llevaron al hospital, sin embargo, murió la noche del martes. Amigos y colegas del veterano de la televisión y el cine, conocido como JC, mandaron sus condolencias y lamentaron su fallecimiento.

John Clabburn

Sus tres décadas en la industria incluyen el haber dirigido en programas como Home And Away, Underbelly, Survivor, LoveChild, The Wiggles y Wonderland.

Su esposa Melissa, de 56 años, dijo que John compró la herramienta temprano ese día para hacer trabajos de jardinería alrededor de la casa. Ella le dijo a medios locales:

Escuché que se rompió una rama. Estaba en la cocina y sentí que algo andaba mal, por lo que le llamé para ver si estaba bien. Cuando salí al patio trasero, lo vi arrastrándose sobre su estómago. Había mucha sangre, se estaba agarrando el torso. Traía toallas para detener el flujo pero la sangre seguía saliendo".

Melissa dice que su esposo se mantuvo calmado y le dijo que llamara a una ambulancia. La pareja estuvo casada por 27 años luego de conocerse en el set de la serie de televisión Heartland, protagonizada por Cate Blanchett. Ambos tienen dos hijos, Josh de 23 años y Lewis de 21 años.

Fuente: The Sun