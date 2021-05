Madre e hijo apuñalan y atacan con un machete a un hombre al que retuvieron varias horas

Alabama, Estados Unidos.- Una madre y su hijo son buscados por la Policía de Alabama por retener a un hombre a punta de navaja dentro de su hogar por varias horas, apuñalarlo y atacarlo con un machete.

Tamekia y Jaylin Williams, de 36 y 22 años de edad han sido imputados con cargos de asalto en segundo grado y allanamiento de morada, informó el Departamento de Policía de Daphne.

Sobre las 9 de la noche del domingo 9 de mayo, madre e hijo entraron a un domicilio ubicado al sur de Alabama. Iban armados con cuchillos y un machete.

Ambos retuvieron durante horas a un hombre -cuya identidad no fue dada a conocer- que, cuando intentó escapar, fue apuñalado por Jaylin, mientras que su madre lo cortó con un machete.

Las autoridades no han revelado los motivos detrás de este extraño ataque. Por lo que se informó, el hecho no se trató de un intento de robo, pues este delito no fue considerado en sus cargos.

Debido a las heridas que sufrió, el hombre tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro médico especializado. Las autoridades se limitaron a informar que se espera que el sujeto sobreviva.

Fuente: Crime Online