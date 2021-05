De terror: Abandonan una cabeza de cerdo en la casa de un testigo del expolicía Derek Chauvin

California, Estados Unidos.- Elementos policiacos de Santa Rosa, California, informaron sobre la detención de tres mujeres acusadas de abandonar la cabeza de un cerdo en la casa de un hombre que fungió como testigo en el caso del expolicía Derek Chauvin acusado de la muerte del afroamericano George Floyd.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 17 de abril, cuatro días después en que el hombre identificado como Barry Brodd, acudió a la corte para testificar a favor de Chauvin, pues este aseguró que el acusado había

"actuado con objetividad razonable" al colocar su rodilla en el cuello de Floyd.

Una casa que solía pertenecer a Barry Brodd, testigo de la defensa en el juicio de Chauvin, fue vandalizada hoy con una cabeza de cerdo y sangre de cerdo. pic.twitter.com/jjI8dSgqIv — Mateo Abogados (@Mateo_Abogados) May 11, 2021

No obstante, se destacó que las mujeres no actuaron con la intención de dañar de manera física a Brodd, pues este ya no residía en la casa donde la cabeza ensangrentada fue encontrada, aunque a pesar de dicho argumento, fueron detenidas.

Es por ello que Rowan Dalbey de 20 años de edad; Kisten Aumoithe de 34 años y Amber Lucas de 35, son acusadas por el delito de conspiración y vandalismo en contra del también agente de policía.

Se recuperó evidencia adicional durante las órdenes de registro, y los tres sospechosos fueron ingresados en la cárcel", destacó la policía de California en torno a estas detenciones.

Fuente: Dialy News