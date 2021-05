A sangre fría, padre mata a su bebé; tenía una fractura en el cráneo y atroces lesiones

Ayr, Escocia.- Un padre fue declarado culpable de matar a golpes a su bebé indefenso, después de intentar culpar a la madre inocente del bebé, este miércoles 19 de mayo.

Brian Penn, de 30 años, infligió lesiones por accidente de coche a Kaleb Penn, de siete semanas, incluida una fractura de cráneo en su casa en Ayr, Escocia, en noviembre de 2017.

El asesino afirmó que la madre traumatizada Kelly-Anne Cope, de 31 años, era la responsable, pero un jurado lo declaró culpable de homicidio culposo y agresión a las lesiones graves y peligro de vida de Kaleb en la actualidad. No mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto en el Tribunal Superior de Glasgow.

Kelly-Ann le dijo al jurado que Penn la despertó la mañana de la muerte de su bebé y le pidió que llamara al número de emergencia. Ella contó: "Dijo que no respiraba. Estaba en la cama y Kaleb estaba en sus brazos en la puerta del dormitorio ".

La fiscal Erin Campbell preguntó cómo estaba Kaleb y ella respondió: "Le puse la mano en el corazón y seguía latiendo, pero no podía entender por qué no respiraba. Sus ojos estaban rodando hacia la parte posterior de su cabeza".

Ella dijo que Penn le había dicho que el bebé "se atragantó con jugo de ciruela pasa", pero su cuerpo se puso rígido y se debilitó mientras le daba palmaditas en la espalda.

La madre desconsolada reveló que no podía ver mientras los equipos de misericordia atendían a Kaleb y lo llevaban al hospital. Y después de que él trató de culparla, la madre destrozada le dijo a la corte: "No haría daño a nadie, no podría matar una araña".

El profesor neuropatólogo consultor Colin Smith, de 53 años, que examinó el cerebro de Kaleb después de su muerte, también prestó testimonio en el juicio. El profesor Smith también afirmó que había evidencia de hemorragia cerebral previa fechada entre siete y diez días antes de la muerte de Kaleb.

Fuente: The Sun