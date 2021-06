Macabro: Un hombre se arranca el ojo tras decapitar a su compañero de departamento

Nueva Zelanda, Invercargill.- El 8 de diciembre del año 2019, un hombre fue detenido por el delito de asesinato después de haber decapitado a su compañero de departamento y haberse arrancado su propio ojo.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Invercargill, en Nueva Zelanda, cuando las autoridades acudieron al sitio debido a los gritos que algunos vecinos habían escuchado, al llegar al lugar encontraron una demencial escena: vieron al imputado sentado en medio de una habitación, sin un ojo y con salpicadura de sangre en los pantalones, manos y suela de los zapatos.

Cuando el oficial de policía le preguntó al sujeto si se encontraba bien, el hombre, con toda la tranquilidad del mundo le dijo que sí, esto le pareció extraño al oficial, dado el ataque, que suponían, acababan de vivir. Le preguntó si había alguien más en el domicilio y él respondió que sí, pero que le habían cortado la cabeza. Fue entonces que hallaron a la víctima en una de las habitaciones donde había un mazo y un cuchillo.

Durante este tiempo, la defensa ha estado argumentando que el imputado, de quien no se menciona su nombre o edad, no es apto para ir a prisión, ya que no se encuentra bien de sus facultades mentales, según algunos informes, el asesino padece de esquizofrenia, misma que se agravó cuando sus perros fueron sacrificados por atacar a unas ovejas, meses antes del homicidio.

