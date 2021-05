'From the Desk of Trump': ¿Qué es y cómo funciona la nueva "red social" de Donald Trump?

Nueva York, Estados Unidos.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una plataforma para mantenerse en comunicación con sus seguidores a la que llamó From the Desk of Donald J. Trump.

Este sitio "le da la vuelta" al ban que le impusieron varias redes sociales en enero de este año por "incentivar" el ataque al Capitolio que terminó en descontrol.

El magnate y expresidente de Estados Unidos puso en marcha esta plataforma dentro de su sitio web www.DonaldJTrump.com/desk. Con esta herramienta digital, sus seguidores pueden compartir sus pensamientos y declaraciones a sus perfiles de Facebook o Twitter.

De esta manera, los seguidores del magnate pueden publicar, a través de sus cuentas, las declaraciones que Trump ha estado enviando por email a reporteros a sus Facebooks y Twitters desde que lo banearon.

Por ahora, el nuevo sitio de Trump solo permite comunicación unilateral. Es decir, solo el puede escribir, nadie puede contestarle directamente en su página o dejar comentarios visibles.

A través de un video publicado en la página principal, Trump describe su sitio como "modelo de la libertad" en tiempos de "mentiras y silencios". El breve clip termina con la leyenda: "Salva a América", seguido por su nombre aún calificándose como "presidente".

Fuente: Daily Mail