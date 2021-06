Sin piedad: Timmy apuñaló en el corazón a una niña de 3 años en su fiesta de cumpleaños

Idaho, Estados Unidos.- Por el asesinato de una niña de 3 años, Timmy Kinner fue sentenciado a una vida tras las rejas. El brutal ataque fue un asalto aleatorio que ocurrió en 2018.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aquel día, la pequeña Ruya Kadir, celebraba su cumpleaños número 3 en un complejo departamental de Idaho. El agresor, según se lee en testimonios presentados ante la corte, habría actuado de manera aleatoria.

La madre de Ruya, explicó ante el estrado que estaba tomando pastel en el interior de la casa cuando el sospechoso apuñaló a su hija con un cuchillo en el estómago, la levantó, la acuchilló en el corazón y la arrojó al suelo.

Mi hija estaba recostada por la puerta. Su ojos estaban abiertos, los ojos de mi hija estaban abiertos. Ese día traté de cerrar sus ojos. Yo simplemente no quería verlos abiertos. Corrí. Yo no lo logré. No pude salvarla", dijo la madre de Ruya.