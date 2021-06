Victor recuerda cómo fue escapar de su natal Nigeria por temor a ser asesinado por ser gay

Birmingham, Inglaterra.- Antes de llegar a Inglaterra en calidad de refugiado, Victor Iringere vivió una pesadilla en su natal Nigeria, donde ser gay es un crimen y cada día su vida peligraba solo por ser él mismo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La historia de lucha de Victor estuvo marcada por violencia y discriminación. Sus últimos momentos en la tierra que lo vio nacer los recuerda pisando el acelerador huyendo de la Policía.

Y pensé, si voy a morir, no me iré sin dar pelea. No se los pondré fácil a ustedes", recordó.