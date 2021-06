¡No lo creerás! Madre da a luz a 10 bebés en Pretoria y rompe récord mundial; tiene 12 hijos

Pretoria, Sudáfrica.- Una mamá hizo un nuevo récord mundial después de dar a luz a diez bebés cuando los médicos omitieron dos bebés durante una exploración antes del nacimiento.

Gosiame Sithole, de 37 años, quedó en estado de shock después de que entregó decuples en un hospital en Pretoria, Sudáfrica, ayer lunes. Su esposo Teboho Tsotetsi reveló que dio a luz a siete niños y tres niñas por cesárea a las 29 semanas.

Le dijo a Pretoria News: "Son siete niños y tres niñas. Tenía siete meses y siete días de embarazo. Estoy feliz. Estoy emocionado. No puedo hablar mucho".

La madre, que también tiene gemelos de seis años, le había dicho previamente al medio que su embarazo era natural ya que no estaba en tratamiento de fertilidad.

Durante una entrevista en la casa de su familia en Tembisa el mes pasado, dijo que estaba "conmocionada y fascinada" por el embarazo. Mencionó quee no lo creía cuando los médicos le dijeron que estaba esperando sextillizos, es decir, seis bebés, antes de que más exploraciones revelaran que en realidad eran ocho bebés.

"No lo creía, lo dudaba, estaba convencida de que si era más, serían mellizos o trillizos, no más que eso. Cuando el médico me lo dijo, me tomé un tiempo para creerlo, incluso cuando vi los escáneres no lo creí. Pero, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que era cierto. Sin embargo, luché para dormir por la noche".

La profesora Dini Mawela, de la Universidad de Ciencias de la Salud Sefako Makgatho, dijo que su caso era raro y generalmente causado por tratamientos de fertilidad antes de agregar que los bebés pasarán los próximos meses en la incubadora.

