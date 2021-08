En EU recurren a un antiparasitario de vacas para tratar el Covid; la FDA advierte que es tóxico

Mississippi, Estados Unidos.- Recientemente, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas detectó que muchos estadounidenses estaban consumiendo ivermectina, un medicamento que se emplea principalmente para desparasitar a los caballos y vacas, y en ocasiones específicas se utiliza con los seres humanos.

Según información del CDC, ha aumentado la distribución de este medicamento para tratar el Covid-19, incluso algunos han llegado al extremo de comprar versiones veterinarias, en las que las dosis suelen ser mayores que las administradas para los humanos.

Como consecuencia de ello, se ha registrado un aumento de estadounidenses hospitalizados por envenenamiento, hecho que llevó a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) a emitir un comunicado en el que advertían que este medicamento es potencialmente tóxico para las personas.

Desde hace algunos meses, muchas personas comenzaron a consumir ivermectina como medicamento para tratar Covid-19, este hecho llevó al Instituto Nacional de Salud a revisar, científicamente, si los pacientes obtenían un beneficio, la realidad es que no hallaron pruebas suficientes que determinaran sus efectos 'positivos' contra el virus.

No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, deténgase. La FDA no ha aprobado a la ivermectina para su uso en el tratamiento o la prevención de Covid-19 en humanos.