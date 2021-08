¡Golpe para China! Ordenan pruebas masivas en Wuhan tras rápida propagación de la variante Delta

Wuhan, China.- Este martes, 3 de agosto, China aplicó un radical estado de emergencia en el que canceló los juegos de la liga de baloncesto profesional y anunció pruebas masivas de Covid-19 en Wuhan, la razón de esto es que la variante Delta llegó a esta ciudad.

De acuerdo con información de Associated Press News, China aún no rebasa los cientos en números de contagiados, sin embargo, están tomando estas precauciones ya que se trata de una cepa de rápida propagación con la que no habían lidiado anteriormente.

Esta clase de medidas han ayudado a que los casos se mantengan de manera local y de forma mínima, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Salud, hasta este mismo martes se habían registrado solamente 90 casos nuevos en todo el país, 61 de ellos fueron catalogados como locales y 29 pertenecían a pacientes que recién habían llegado del extranjero.

La mayoría de los contagios se han reportado en la provincia de Jiangsu, debido a la cercanía con el aeropuerto Najing, mientras que Beijing y Shanghai solo cuentan con casos de un sólo digito.

Fuentes: Associated Press News, Twitter @PacoZeaCom