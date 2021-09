La ONU lanza advertencia a los talibanes por la represión a periodistas y movimientos feministas

Kabul, Afganistán.- Este viernes, 10 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas levantó la voz en contra de las constantes denuncias de represión que varios periodistas han hecho sobre los talibanes, quienes se han vuelto cada vez más violentos con el sector femenino y los trabajadores de los medios de comunicación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Viral VIDEO: Conductor es obligado por los talibanes a pedir a la población "que no tenga miedo"

Uno de los casos más conocidos es el de Tagi Daryabi, quien fue entrevistado por la agencia The Associated Press News, tras haber sido violentado por cubrir una protesta pacífica en favor de los derechos de las mujeres.

El videoperiodista, de 22 años, reveló que había acudido a cubrir una manifestación en pro de los derechos de las mujeres, sin embargo, los combatientes talibanes disolvieron la protesta de forma violenta, además lo tomaron a él y a su compañero, de 28 años como prisioneros.

Según cuenta el periodista, fue trasladado a la comisaría en el distrito tres de Kabul, donde fue brutalmente golpeado por barras de acero, mientras escuchaba gritos provenientes de una habitación cercana.

No podía pensar. No sabía si me matarían o si viviría.