Tras denunciar casos de Covid entre sus empleados, la OMS se niega a revelar si están vacunados

Ginebra, Suiza.- Durante el mes de noviembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud reveló que alrededor de 65 de sus empleados habían dado positivo al SARS-CoV-2, de acuerdo con información obtenida por The Associated Press News.

A partir de ese momento, la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra no ha tenido reparo en revelar cuántos de sus trabajadores han dado positivo al virus.

Por su parte, según algunos informes, la labor de la OMS, durante la pandemia, es recopilar quienes han sido vacunados contra el virus y revela esta información al resto de la población.

Sin embargo, este viernes, 17 de septiembre, la portavoz de la OMS, la doctora Margaret Harris, indicó que no harán pública la información de cuántos de sus trabajadores han recibido la vacuna contra el nuevo coronavirus, esto pese a ser los mayores promotores de las campañas de vacunación.

No tenemos esta información, porque es confidencial. Es algo que se le dice al servicio médico. Entonces, no, desafortunadamente, no podremos darles números de esto.