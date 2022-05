Insólito: Mujer traga por error una prueba contra Covid-19 y va al quirófano de emergencia

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Una mujer se llevó la atención de los medios de comunicación en Reino Unido debido a que, con la intención de conocer si era o no portadora del virus SARS-CoV-2, terminó por tragar, de manera accidental, la prueba contra Covid-19 que se aplicaba, situación que la llevó a preocuparse por su vida pues este examen estaba alojado en sus intestinos.

La mujer identificada como Bobby Lee de 31 años de edad, argumentó que por error, se tragó el hisopo con el que se tomaría la muestra y con ello, conocer si tenía la enfermedad que ha mantenido al mundo bajo pandemia desde hace más de tres años; no obstante, terminó por quedar atrapada en su estómago causándole un severo dolor.

“Cuando me tomé una muestra de la parte posterior de mi garganta sentí arcadas. El palo vibró en mi boca y se atascó en la parte posterior de mi garganta, con el hisopo en mi garganta y el extremo atascado en el paladar en la parte posterior2, describió.

Para evitar que este problema fuera más grande, la fémina intentó sacarse la prueba por sí misma; no obstante, no lo consiguió y pensó que lo mejor sería tragarla, lo cual terminó en un problema mayor.

“Solo llegó a la mitad de mi garganta para que pudieras ver el final sobresaliendo de mi garganta”, describió Lee.

Al notar que ya no podía respira por tener la prueba atorada, decidió llamar a los cuerpos de emergencia quienes determinaron que lo mejor sería llevarla a un hospital donde, con ayuda de una operación, le sacarían la prueba que ya estaba en dos, una parte en la garganta y el resto en el estómago.

“Había llegado hasta mi barriga, las imágenes que tomaron con la cámara en mi garganta incluso lo mostraban cerca de mis intestinos. Tuvo que salir de mi boca, aunque como si hubiera entrado en mis intestinos, los habría perforado”, describió la mujer.

Médicos confirmaron que era la primera vez que se enfrentaban a un caso así pero que, a pesar de las circunstancias, no fue fatal y solo quedará como una amarga experiencia.

