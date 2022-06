Sí acudieron: Meghan Markle y el Príncipe Harry son captados en el Palacio de Buckingham

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- De manera oficial arrancaron los festejos por el Jubileo de Platino debido a los 70 años en el trono de la Reina Isabel II quien con un desfile militar denominado Trooping the Colour, inició con la celebración que llegará su fin el día 5 de junio, hecho por el que la Corona Británica además difundió una foto oficial de los integrantes de la Familia Real donde fue evidente la ausencia de Meghan Markle, el Príncipe Harry y el Príncipe Andrés.

No obstante, medios internacionales han difundido imágenes donde se ve a los exduques de Sussex aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham y hablar con algunos de los miembros de la familia, aunque basta hacer hincapié en que no hubo contacto ni con la misma Reina o bien, con los duques de Cambridge, es decir, el Príncipe William y Kate Middleton, ya que su presencia fue más en un tono discreto.

El príncipe Harry convivió con los miembros más jóvenes de la familia real. Foto: The New York Post

Fuentes oficiales informaron que en dicha foto familiar, la cual le ha dado la vuelta al mundo, se llamó sólo a los miembros que se encuentran en activo, de ahí que el hijo menor del Príncipe Carlos y Lady Diana, así como la exactriz quien participara en la serie Suits, optaran por quedarse en la parte posterior del balcón con los hijos de algunos duques y príncipes, al tiempo que la pareja aprovechó el momento para también intercambiar algunas el palabras con el Príncipe Eduardo, duque de Kent.

Harry y Meghan Markle charlaron con el Príncipe Eduardo. Foto: The New York Post

"Después de una cuidadosa consideración, la Reina ha decidido que la tradicional aparición en el balcón de Trooping the Colour de este año el jueves 2 de junio se limitará a Su Majestad y a los miembros de la familia real que actualmente están desempeñando funciones públicas oficiales en nombre de la Reina", mencionó en un comunicado el Palacio de Buckingham.

Foto oficial de la familia real. Foto: Instagram @theroyalfamily

Esta es la segunda vez desde el el 2020 que la pareja es captada en Reino Unido, en especial en eventos que tiene que ver con la corona británica desde que hicieron oficial su salida de una de las familias más famosas del mundo, pues argumentaron que hubo mucha discriminación hacia la actriz, al tiempo que la presión era tan grande que se hizo de lado el tema de la salud mental, lo cual también pudo llevar a la pareja a fracasar si seguían desempeñando labores reales.

Ausente por Covid-19

En cuanto a la ausencia del Príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II, éste no estuvo presente no tanto por los problemas que tuvo que afronta en el pasado, pues fue señalado por abuso sexual, delito que estuvo a poco de llevarlo a juicio, el cual afrontaría como civil. No obstante, el royal llegó a un acuerdo con la víctima y salió del ojo mediático; sin embargo, se informó que el hecho de no haber estado presente durante el arranque del Jubileo de Platino se debió a que fue diagnosticado con Covid-19.

El segundo hijo varón de la monarca no estará presente en ninguno de los eventos que se han organizado con motivo de los 70 años en el trono, en especial la cena de acción de gracias que reunirá a todos los miembros de la familia y algunos invitados especiales, como políticos o religiosos, en el Palacio de Buckingham, pues la enfermedad, que sigue siendo altamente contagiosa, mantuvo incluso a la Reina en aislamiento en abril del presente año.

El príncipe Andrés da positivo a Covid-19. Foto: Twitter @la_patilla

Fuente: Tribuna