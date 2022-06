Presidente de Colombia lanza mensaje hostil a Petro; ELN dispuesto a dialogar

Bogotá, Colombia.- El triunfo de Gustavo Petro durante los comicios del pasado domingo 19 de junio han sido comentados en gran parte del mundo, pues esta será la primera vez en varios años que el país sudamericano cuente con un Gobierno de izquierda al igual que ya lo hacen otras naciones del continente, algo por lo que e todavía presidente de dicho país, Iván Duque, se pronunció enviando no solo felicitaciones al siguiente mandatario sino que además dejó ver una amenaza con la intención de exhortarlo a guiar de manera adecuada a su nación.

Fue mediante las redes sociales que se difundió la participación de Iván Duque, mandatario al que en 2021 la ciudadanía trató de derrocar, sucedida en el XV Foro denominado Iberoamérica: democracia y libertad, espacio donde felicitó al senador y exguerrillero por haber arrasado en los comicios, no sin también recordarle que aquellos que llegan al poder no deben inclinarse a al "dictocracia" lo que según el mandatario actual, "logran poner en su servicio a las instituciones dan ese paso hacia la dictadura, ese fue el proceso chavista y madurista en Venezuela".

"La democracia es como la salud, cuando la tenemos no la valoramos pero cuando la sentimos amenazada salimos a recuperarla dando, muchas veces, movimientos que en ocasiones no son coherentes. Tengo 45 años y tengo absolutamente claro que no estoy en modo despedida. Mi voz seguirá siendo como ha sido siempre, clara, sin dobleces. Así será mi expresidencia, trabajaré por Colombia como hasta ahora, defendiendo mis convicciones por la democracia, la libertad económica o la defensa del medio ambiente", manifestó.